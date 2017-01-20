Кузнецова: это был сумасшедший матч

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над сербкой Еленой Янкович в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 5:7, 9:7.
«Это был сумасшедший матч. Я выиграла сет и вела 4:1, потом был двойной брейк-пойнт. Как вдруг я уже уступаю 0:3 и 15:40 на своей подаче в третьем сете. Но это теннисный матч, здесь может быть всё. Я чувствовала, что в третьем сете Янкович контролировала игру, но матч не закончен, пока вы не пожмёте руки. Я старалась бороться до конца. Я не показала свой лучший теннис, но отчаянно сражалась и смогла победить. Я очень этому рада.
Елена постоянно обращалась к тренеру? Вы это видели? Это вы сказали, не я. Теннис — это игра один на один. Конечно, мне не нравилось, когда Елена постоянно общалась с тренером и своим спарринг-партнёром, которые сидели по разные стороны. Понятия не имею, о чём они говорили. Меня беспокоило такое поведение, но я старалась не реагировать и просто играла в свой теннис», — цитирует Кузнецову официальный сайт турнира.