Янкович будет тренироваться под руководством Каньяса

Сербкаобъявила о грядущем начале сотрудничества с экс-восьмой ракеткой мира, трёхкратным четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»— тренером. Пока они планируют работать на временной основе, а решение о дальнейшем сотрудничестве будет принято позже.«Скоро мы начнём работать вместе. Будет определённый пробный период. Посмотрим, как мы сработаемся. В любом случае, я хочу поменять некоторые вещи и попытаться вернуться ближе к топ-уровню», — сказала Янкович.