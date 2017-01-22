Вавринка: после поражений Джоковича и Маррея у многих игроков появились шансы

Швейцарец Станислас Вавринка, переигравший в четвёртом круге Australian Open итальянца Андреаса Сеппи со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4), прокомментировал ход встречи.
«Матч был очень равным, три тай-брейка, почти три часа игры. Корт был очень быстрым, так что играть нам обоим было непросто, но и я, и Андреас показали теннис высокого уровня. Мне понравилась эта встреча, она получилась интересной. Я играл агрессивно и варьировал скорость ударов, что и стало определяющим фактором.
Что касается поражений Новака и Энди, то я не испытываю повышенного давления в связи с этим. Я мог встретиться с одним из них только в полуфинале, а мне ещё предстоит четвертьфинал, так что я думаю только о следующем поединке. Конечно, их поражения — это сюрприз. Теперь есть шансы у многих игроков, будет интересно посмотреть, кто ими лучше воспользуется», — приводит слова Вавринки официальный сайт турнира.