Плишкова: рада, что победила в двух сетах. Матч с Остапенко отнял много сил

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии над хозяйкой кортов Дарьей Гавриловой со счётом 6:3, 6:3.
«Я рада, что матч не перешёл в третий сет, так как поединок с Остапенко отнял у меня много сил, и я легла спать довольно поздно. Сегодня я ощущала усталость. Очень рада, что прошла дальше. Здорово, что завтра у меня выходной.
Сегодня я не показала свой лучший теннис, но победа — единственное, что имеет значение. Конечно, мы все знаем, что я могу играть лучше. Сегодня этого оказалось достаточно. Игра была странной. Даша также не сыграла в свой лучший теннис. Условия были не такими, как в предыдущие дни. Было жарче, и влажность была выше. Несмотря на не лучшее самочувствие, я сыграла довольно уверенно», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.