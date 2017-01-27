Кафельников: Федерер — Надаль — это для народа финал мечты, для меня — нет

Первый российский победитель турнира «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников прокомментировал выход в финал Australian Open 2017 Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
«Не предполагал, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль встретятся с друг другом в финале Australian Open. Финал ли это мечты? Для народа – да, для меня – нет. Всё-таки ведущие ракетки мира – это Энди Маррей и Новак Джокович.
Кто победит? Затрудняюсь ответить. Если они оба дошли до финала, значит они оба сильные теннисисты», – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.