Гаврилова победила Калинскую и сыграет с Кузнецовой в Санкт-Петербурге

Россиянка Анна Калинская (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, проиграв представительнице Австралии Дарье Гавриловой со счётом 4:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 53 минуты. Анна 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету Дарьи 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Калинская — Гаврилова в Санкт-Петербурге
За выход в четвертьфинал Гаврилова поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (3).