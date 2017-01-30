Гаврилова: победила на опыте, но в матче с Кузнецовой надо улучшать свой теннис

Австралийкапрокомментировала свою победу над россиянкой(6:4, 7:5) в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.«Первый матч всегда сложный. Думаю, я сегодня показала не лучший свой теннис, но довольна, что прошла дальше. Я победила на опыте, всё-таки соперница на четыре года младше. В этом году я сыграла много матчей, сегодня получилось, что сумела переломить ход встречи. Касаткина хотела оставить силы на одиночку и не играть пару, поэтому приняла решение играть с другой партнёршей в паре. Приятно, что здесь мои родители и вся семья. Поддержка близких помогает.Что касается моего следующего соперника, то три раза играла с Кузнецовой и три раза проиграла. На этом турнире покрытие странное, низко отскакивает мяч, не знаю, кому оно подойдёт больше. Мне точно нужно подтягивать уровень игры, чтобы хотя бы на равных сыграть со Светой», — передаёт слова Гавриловой корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.