Кафельников: все уже забыли, что я подарил Сочи аппарат для спасения детей

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников негативно отреагировал на комментарий одного из болельщиков, оставленный под новостью о том, что Мария Шарапова пожертвовала более 2 млн рублей для детских домов России. Пользователь написал, что Кафельников как чиновник сделал меньше. Комментарий «лайкнули» 17 человек.
«Я реально в шоке от 17 человек, которые лайкнули комент 18-го. Все уже, наверное, забыли, что в 96-м я купил в Сочинскую детскую больницу аппарат, который помог спасти не один десяток детских жизней. Извините, но эмоций сдержать уже не смог», — написал Кафельников на своей странице в «Твиттере».