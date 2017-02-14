Янг добыл волевую победу над Маннарино, Нисиока выбил Гарсию-Лопеса в Мемфисе

Американецпобедил француза Адриана Маннарино (6) на старте турнира в Мемфисе. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу теннисиста из США.Поединок продолжался 2 часа 43 минуты. На счету Янга 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Маннарино подал навылет 6 раз, совершил 2 двойные ошибки и использовал 5 брейковых шансов из 17. Следующим соперником Янга будет один из его соотечественников — либо Райлли Опелка (WC), либо Джаред Доналдсон (WC).Во второй круг турнира пробился также японец, который на старте обыграл испанца Гильермо Гарсию-Лопеса — 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал Нисиока сразится с американцем Джоном Иснером (2).