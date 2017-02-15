Павлюченкова: предложение от болельщика на корте — последнее, чего я ожидала

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Дохе над сербкой Еленой Янкович со счётом 6:1, 6:4.
«Это был долгий день, но ничего не поделаешь. Я рада, что была одной из первых завершивших матч сегодня. Сделала себе приятный подарок. Раньше мне не удавалось так хорошо начинать сезон. Это радует, но я стараюсь двигаться от турнира к турниру.
В перерыве из-за дождя я делала не так много. Просто общалась с тренером и игроками и старалась не тратить много энергии. Не знаю, как я справилась, но очень рада, что смогла завершить матч в свою пользу. Наверное, я была спокойна. Это самое важное. Нужно принимать погодные условия как должное. Мы были в одинаковом положении, ждали возобновления игры. Я старалась сделать всё, что в моих силах.
Раньше я не так успешно выступала в Дохе. Сейчас попытаюсь пройти как можно дальше. Надеюсь, смогу показать хороший теннис и добиться прекрасного результата.
День святого Валентина напомнил мне о том, как несколько лет назад один из болельщиков после моей победы в четвертьфинале турнира в Монтеррее стал на одно колено, держа в руке кольцо. Это было последнее, чего я ожидала. Но получилось мило. По крайней мере кто-то хочет взять меня замуж», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.