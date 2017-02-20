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175 лет назад 2016
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Бартель: матч с Кербер станет прекрасной проверкой для меня, терять мне нечего

20 февраля 2017, понедельник. 12:05. Теннис
Немка Мона Бартель прокомментировала свою победу над сербкой Еленой Янкович в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:1, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Анжеликой Кербер.

«Думаю, я провела очень хороший матч. Елена — отличная теннисистка, играть с ней всегда непросто. Я очень благодарна за предоставленный „уайлд-кард“ и возможность выступить здесь. Я просто вышла на корт с намерением насладиться игрой. Думаю, я хорошо подавала и с начала матча действовала агрессивно. Это очень помогло мне.

В последней паре матчей у меня возникали трудности в концовках. Я никак не могла завершить их в свою пользу. Наверное, я слишком много думала об этом, но, сделав брейк, сказала себе: „Нет, в этот раз ничего такого не будет“. Я старалась придерживаться своего плана на игру и слишком много не думать.

Это очень сильный турнир, здесь играют сильнейшие теннисистки мира, так что будет нелегко. Я очень рада, что победила в первом круге. Знаю, что противостоять Кербер будет непросто. Но терять мне нечего. Хочу получить удовольствие от этой игры. Мне очень нравится Дубай. Я уже провела здесь неделю. С нетерпением буду ждать возможности вернуться на центральный корт.

Матч с Анжеликой станет прекрасной проверкой для меня. Прошлый год получился тяжёлым для меня, и сейчас я стараюсь прибавлять с каждым днём. Я растеряла форму и всё ещё нахожусь в поиске своего ритма», — цитирует Бартель официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Елена Янкович Мона Бартель
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20 февраля 2017, понедельник
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