Бартель: матч с Кербер станет прекрасной проверкой для меня, терять мне нечего

Немка Мона Бартель прокомментировала свою победу над сербкой Еленой Янкович в первом круге турнира в Дубае со счётом 6:1, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Анжеликой Кербер.
«Думаю, я провела очень хороший матч. Елена — отличная теннисистка, играть с ней всегда непросто. Я очень благодарна за предоставленный „уайлд-кард“ и возможность выступить здесь. Я просто вышла на корт с намерением насладиться игрой. Думаю, я хорошо подавала и с начала матча действовала агрессивно. Это очень помогло мне.
В последней паре матчей у меня возникали трудности в концовках. Я никак не могла завершить их в свою пользу. Наверное, я слишком много думала об этом, но, сделав брейк, сказала себе: „Нет, в этот раз ничего такого не будет“. Я старалась придерживаться своего плана на игру и слишком много не думать.
Это очень сильный турнир, здесь играют сильнейшие теннисистки мира, так что будет нелегко. Я очень рада, что победила в первом круге. Знаю, что противостоять Кербер будет непросто. Но терять мне нечего. Хочу получить удовольствие от этой игры. Мне очень нравится Дубай. Я уже провела здесь неделю. С нетерпением буду ждать возможности вернуться на центральный корт.
Матч с Анжеликой станет прекрасной проверкой для меня. Прошлый год получился тяжёлым для меня, и сейчас я стараюсь прибавлять с каждым днём. Я растеряла форму и всё ещё нахожусь в поиске своего ритма», — цитирует Бартель официальный сайт тура.