Симон переиграл Хачанова в первом круге турнира в Марселе

Француз Жиль Симон (7) одержал волевую победу над россиянином Кареном Хачановым в первом круге домашнего турнира в Марселе — 4:6, 7:5, 6:3. Примечательно, что во второй партии Хачанов сумел отыграться с 2:5, но в 12-м гейме проиграл свою подачу со счёта 40:0.
Поединок продолжался 1 час 55 минут. Симон выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Хачанова 8 эйсов, 2 двойные и 2 использованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Жиль сыграет или с канадцем Денисом Шаповаловым, или со своим соотечественником Жюльеном Беннето.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Симон — Хачанов в Марселе