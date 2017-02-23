Раонич: рад, что сумел сохранить преимущество и в итоге победил в двух сетах

Канадец Милош Раонич поделился впечатлениями после победы над хорватом Борной Чоричем во втором круге турнира в Делрэй Бич со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
«Соперник старался играть агрессивнее. Мне удалось сделать ранний брейк, но затем я провёл пару неудачных геймов, в которых совершил пару двойных ошибок и других неточностей. Обычно подобные геймы меня расстраивают. Если мне удаётся повести с брейком, вот где я могу проявить свои сильные стороны. Рад, что сумел сохранить преимущество и в итоге победил в двух сетах. У меня всё получилось. Теперь у меня есть 36 часов на восстановление. Я буду тренироваться, сейчас мне это нужно», — цитирует Раонича официальный сайт тура.