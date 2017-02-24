Сурутуса: решение Джоковича сыграть в Акапулько — это настоящий праздник

Директор турнира в Акапулько Рауль Сурутуса прокомментировал решение второй ракетки мира серба Новака Джоковича принять «уайлд-кард» на соревнования, которые пройдут с 27 февраля по 5 марта.
«Это прекрасная новость для турнира. Мы очень рады, что вторая ракетка мира будет в нашей турнирной сетке. Зрители будут счастливы. Для нас это настоящий праздник. Новак и Рафа — два великих теннисиста, которые придадут большей ценности нашему турниру. К тому же в Акапулько сыграют Раонич, дель Потро и Гоффен. Турнир получится прекрасным», — цитирует Сурутусу официальный сайт тура.