Янг: я не знаю, как мне удалось победить Фритца

Американец Дональд Янг поделился впечатлениями после победы над своим соотечественником Тейлором Фритцем во втором круге турнира в Делрэй-Бич со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
«Сейчас всё словно размыто. Я старался бороться и смог одержать победу. Не знаю, как мне удалось победить. Играть с этими молодыми парнями непросто, это добавляет особого напряжения. Они так сильно хотят обыграть тебя, но и ты проигрывать не хочешь. Я уже бывал в такой ситуации раньше. Старшие игроки не давали мне дороги, теперь я стараюсь преградить путь молодым», — цитирует Янга официальный сайт тура.