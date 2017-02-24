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Янг: я не знаю, как мне удалось победить Фритца

24 февраля 2017, пятница. 14:33. Теннис
Американец Дональд Янг поделился впечатлениями после победы над своим соотечественником Тейлором Фритцем во втором круге турнира в Делрэй-Бич со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

«Сейчас всё словно размыто. Я старался бороться и смог одержать победу. Не знаю, как мне удалось победить. Играть с этими молодыми парнями непросто, это добавляет особого напряжения. Они так сильно хотят обыграть тебя, но и ты проигрывать не хочешь. Я уже бывал в такой ситуации раньше. Старшие игроки не давали мне дороги, теперь я стараюсь преградить путь молодым», — цитирует Янга официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Дональд Янг Тейлор Фритц
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