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Дель Потро: Раонич фаворит, но мне важно оценить свой уровень в матче с ним

25 февраля 2017, суббота. 11:44. Теннис
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, переигравший в четвертьфинале турнира в Делрэй Бич американца Сэма Куэрри со счётом 7:5, 7:5, оценил ход встречи и поделился ожиданиями от полуфинала с канадцем Милошем Раоничем.

«В матчах с Сэмом необходимо ни на миг не терять концентрацию и всё время оставаться позитивным. Часто бывает, что он уступает 0:30 на своей подаче, а затем подаёт 3-4 эйса подряд. Это расстраивает и выбивает из колеи. Я проделал отличную работу, оставался спокойным и использовал свои шансы, когда они возникали.

Матч с Раоничем — отличный шанс для меня. Я понимаю, что фаворитом будет Милош, он играет здорово, но мне будет интересно посмотреть на уровень своей игры в матче с топ-теннисистом в текущий момент», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.
Источник: ATP Сообщить об ошибке
Теги
Милош Раонич Сэм Куэрри Хуан-Мартин дель Потро
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