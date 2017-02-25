Дель Потро: Раонич фаворит, но мне важно оценить свой уровень в матче с ним

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, переигравший в четвертьфинале турнира в Делрэй Бич американца Сэма Куэрри со счётом 7:5, 7:5, оценил ход встречи и поделился ожиданиями от полуфинала с канадцем Милошем Раоничем.
«В матчах с Сэмом необходимо ни на миг не терять концентрацию и всё время оставаться позитивным. Часто бывает, что он уступает 0:30 на своей подаче, а затем подаёт 3-4 эйса подряд. Это расстраивает и выбивает из колеи. Я проделал отличную работу, оставался спокойным и использовал свои шансы, когда они возникали.
Матч с Раоничем — отличный шанс для меня. Я понимаю, что фаворитом будет Милош, он играет здорово, но мне будет интересно посмотреть на уровень своей игры в матче с топ-теннисистом в текущий момент», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.