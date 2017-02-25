Раонич: перспективы Эдмунда выглядят очень хорошими

Канадец Милош Раонич оценил свою игру в четвертьфинале турнира в Делрэй Бич с британцем Кайлом Эдмундом, которого он победил со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
«Я плохо начал матч, не мог сосредоточиться на своей игре, из-за чего допускал много ошибок. Рад, что смог выйти из этого состояния в середине второй партии. Кайл обладает большим потенциалом. Он играет агрессивно и имеет отличный удар справа, который трудно читать. Он постоянно совершенствуется, так что его перспективы выглядят очень хорошими.
Я чувствую, что прибавляю с каждым матчем здесь, и это даёт мне уверенность в преддверии решающих встреч», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.