Раонич: старался не давать дель Потро времени и бить ему под левую руку

Канадец Милош Раонич поделился впечатлениями от победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро со счётом 6:3, 7:6 (8:6) в полуфинале турнира в Делрэй Бич.
«Никто не хочет иметь дело с форхендом Хуана Мартина, так что я старался не даваться ему времени и играть под левую руку. В концовке он провёл несколько потрясающих розыгрышей, но этого всегда можно ожидать от него, ведь он добился невероятных достижений в теннисе. Мне повезло выиграть тай-брейк и завершить матч в двух сетах.
Что касается финала с Соком, то мы провели с ним очень много поединков, в которых я часто добивался успеха. Впрочем, все матчи были упорными, а последний из них завершился в его пользу. Мне предстоит бороться. Главное, быть дисциплинированным и сохранять позитивный настрой», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.