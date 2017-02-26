Дель Потро: трудно обыгрывать топ-теннисистов, когда не готов на 100 %

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, уступивший в полуфинале турнира в Делрэй Бич канадцу Милошу Раоничу со счётом 3:6, 6:7 (6:8), прокомментировал своё выступление.
«Я заканчиваю этот турнир в хорошей форме. В прошлом году после соревнований в Делрэй Бич я был вынужден сняться с Акапулько. Я считаю, что моя игра ещё нуждается в больших улучшениях. Процент попадания слева у меня был менее 50 %. Когда ты не готов на 100 %, невероятно трудно обыгрывать топ-теннисистов. Я должен упорно работать», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.