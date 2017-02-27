Вихлянцева: Федерер такой воздушный, будто из балета пришёл

Российская теннисисткав эфире волгоградского радио «Новая Волна» рассказала, какие качества она хотела бы позаимствовать у своих кумиров.«Хотелось бы взять воздушность Роджера Федерера, такое ощущение, будто из балета пришёл. Мне очень нравится смотреть его встречи. Он — лучший игрок, просто легенда. Я росла на его матчах. Когда он в Австралии проходил по коридору, то какое-то спокойствие и гармония вокруг. А так, хотелось бы взять мощность у Серены, у Шараповой — энергию бороться до последнего. Мне ещё нравилось, как Ана Иванович играла – то, что она не кричит „Айде!“ в лицо сопернику», — сказала Наталья Вихлянцева.