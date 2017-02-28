Цуренко и Петкович вышли во второй круг в Акапулько

Украинка(7) и немка(8) пробились во второй круг турнира в Акапулько. В первом раунде Цуренко разгромила француженку Хлоэ Паке (Q) — 6:2, 6:1. Встреча длилась 59 минут. На счету Цуренко 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Следующей соперницей Леси будет победительница пары Катерина Бондаренко (Украина) — Юлия Гёргес (Германия).Петкович встречалась с американкой Джейми Лоб (Q) и победила в трёх сетах — 2:6, 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 39 минут. Петкович выполнила 2 эйса, совершила 8 двойных ошибок и использовала 8 брейковых шансов из 10. За выход в четвертьфинал Андреа сыграет с француженкой Полин Парментье.