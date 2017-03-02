Вердаско победил Монфиса и сыграет с Хасе в полуфинале турнира в Дубае

Испанец Фернандо Вердаско в четвертьфинале турнира в Дубае сломил сопротивление француза Гаэля Монфиса (4). Поединок, прерывавшийся из-за дождя в конце второго сета, продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счётом 6:3, 7:5 в пользу 33-летнего мадридца, занимающего 35-е место в рейтинге АТР. Фернандо реализовал 3 брейк-пойнта из 10, проиграв 1 гейм на своей подаче. Процент попадания его первой подачи составил 84%. Гаэль 10 раз подал навылет и допустил 1 двойную ошибку.
За выход в финал Вердаско поспорит с голландцем Робином Хасе.