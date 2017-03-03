Маррей: после вчерашнего матча очень важно было выиграть первый сет

Первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал победу над французом Люкой Пуи в полуфинале турнира в Дубае (7:5, 6:1), которая вывела его в финал на испанца Фернандо Вердаско.
«Это был непростой матч. Не думаю, что это мой лучший матч, но и в нём можно найти кое-что хорошее — в середине и ближе к концу первого сета. После вчерашнего четвертьфинального матча я чувствовал усталость, что сказывалось на подаче. Но в ходе матча я начал подавать лучше, и это мне помогло. Впрочем, после вчерашнего матча очень важно было выиграть первый сет.
Вердаско одержал здесь несколько хороших побед. На быстром корте он очень энергичен. Когда у него идёт игра, то он один из лучших в мире», — приводит слова Маррея официальный сайт АТР.