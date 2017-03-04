Вердаско: постараюсь восстановиться к финальному матчу

Испанецпрокомментировал победу над голландцемсо счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1 в полуфинале турнира в Дубае.«После поражения во втором сете я старался сохранять спокойствие и продолжать бороться. Я начал давить на соперника всё сильнее, шёл на мяч, вместо того чтобы играть в обороне, пытался быть более агрессивным, играть внутри корта. Это был действительно тяжёлый матч. Напряжение сохранялось до последнего момента. Думаю, что при счёте 4:1 в третьем сете, кода я реализовал брейк-пойнты, появилась уверенность, это и стало решающим в матче. Ближе к концу встречи я сыграл просто невероятно.Я очень рад выйти в финал, буду стараться восстановиться и быть готовым насколько это возможно к завтрашнему матчу», — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.