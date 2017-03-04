Маррей выиграл турнир в Дубае, завоевав 45-й титул в карьере

Первая ракетка мира британец Энди Маррей (1) в финале турнира в Дубае в двух сетах обыграл испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Маррей дважды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Вердаско 4 эйса и 2 брейка.
Маррей в 13 раз обыграл Вердаско в личной встрече. Титул в Дубае стал для британца первым в одиночном разряде в 2017 году и 45-м в карьере.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию встречи.
Текстовая онлайн-трансляция матча Маррей — Вердаско в Дубае