Вердаско: в матче против Маррея я старался и выкладывался, как мог

Испанский теннисист Фернандо Вердаско прокомментировал поражение от британца Энди Маррея в финале турнира в Дубае.
«Очевидно, что в финале у меня был если и не самый сильный соперник из возможных, то наверняка один из таковых. Сейчас он занимает первое место в мире. Этот финал на самом деле было непросто выиграть, но я старался и выкладывался, как мог.
Я сказал вчера, что выход в финал в категории 500 спустя пять лет – уже отличная неделя для меня, и я вижу в этом только положительные моменты. Нужно забыть о 200 очках, которые я мог бы выиграть сегодня, потому что они уже в прошлом. Я рад, что пытался повернуть в свою пользу все возможности, которые были у меня в этом финале, хотя у меня был нелучший день. Но я пытался и сражался. Ничто само собой не происходит», — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.