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Вердаско: в матче против Маррея я старался и выкладывался, как мог

4 марта 2017, суббота. 23:41. Теннис
Испанский теннисист Фернандо Вердаско прокомментировал поражение от британца Энди Маррея в финале турнира в Дубае.

«Очевидно, что в финале у меня был если и не самый сильный соперник из возможных, то наверняка один из таковых. Сейчас он занимает первое место в мире. Этот финал на самом деле было непросто выиграть, но я старался и выкладывался, как мог.

Я сказал вчера, что выход в финал в категории 500 спустя пять лет – уже отличная неделя для меня, и я вижу в этом только положительные моменты. Нужно забыть о 200 очках, которые я мог бы выиграть сегодня, потому что они уже в прошлом. Я рад, что пытался повернуть в свою пользу все возможности, которые были у меня в этом финале, хотя у меня был нелучший день. Но я пытался и сражался. Ничто само собой не происходит», — приводит слова Вердаско официальный сайт АТР.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Фернандо Вердаско Энди Маррей
Новости. Теннис
4 марта 2017, суббота
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