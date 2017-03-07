Вихлянцева уступила в первом раунде квалификации в Индиан-Уэллсе
7 марта 2017, вторник. 00:44.
Теннис
Россиянка Наталья Вихлянцева
в трёх сетах уступила американке Жаклин Како
в первом раунде квалификации турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 4:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. Вихлянцева, которая занимает 78-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Како, 263-й ракетки мира, две двойные ошибки и пять брейков.