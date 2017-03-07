Вердаско: не важно, что стиль игры Рафы не так красив, как у Федерера

Испанец Фернандо Вердаско отметил огромное значение психологии в теннисе и признался, что его впечатляет хладнокровие бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля в важных моментах.
«Если честно, теннис — это на 70% психология, а остальное — это тактика и техника. Некоторые люди говорят, что смотреть матчи Надаля неинтересно, но то, как он контролирует мяч, — это нечто потрясающее. У него поразительная голова. Не важно, что стиль его игры не так красив, как у Федерера. В важные моменты он никогда не ошибался, особенно когда был первой или второй ракеткой мира», — цитирует Вердаско El Espanol.