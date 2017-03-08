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Гаске: надеюсь, что скоро поправлюсь
8 марта 2017, среда. 20:23.
Теннис
19-я ракетка мира французский теннисист
Ришар Гаске
прокомментировал своё решение сняться с турниров категории «Мастерс» в
Индиан-Уэллсе
и Майами.
«Из-за операции по удалению аппендицита я не смогу сыграть в Индиан-Уэллсе и Майами. Надеюсь, что скоро поправлюсь. Спасибо всем за поддержку», — написал Гаске на своей странице в «твиттере».
Фото доступно в «Твиттере».
Источник:
«Чемпионат»
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Ришар Гаске
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Новости. Теннис
8 марта 2017, среда
20:23
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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