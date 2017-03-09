Никулеску и Уотсон вышли во второй круг на турнире в Индиан-Уэллсе

В матче первого круга турнира в Индиан-Уэллсе румынка Моника Никулеску со счётом 4:6, 6:3, 6:1 в трёх сетах обыграла соотечественницу — Сорану Кырстю . Теннисистки провели на корте 1 час 50 мнут. Никулеску допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Кырсти 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Во втором круге Никулеску сыграет со швейцаркой Тимей Бачински (15).
В параллельном матче британка Хитер Уотсон в трёх сетах обыграла американку Николь Гиббз и встретится с соотечественницей — Йоханной Контой (11).