Уотсон: в первом сете матча с Гиббз я допустила больше ошибок, чем обычно

Британка Хитер Уотсон прокомментировала свою победу над американкой Николь Гиббз в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:2, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Йоханной Контой.
«Первый сет прошёл в упорной борьбе. Просто я допустила немного больше ошибок, чем обычно. Я старалась ставить большие цели, и это принесло результат. Николь — моя хорошая подруга. Она прекрасная теннисистка, которая сильна тем, что всё время сражается на корте. Я знала, что и сегодня она будет биться вне зависимости от хода матча. Мне нужно было играть хорошо и самой проявлять бойцовские качества.
Йоханна — также моя хорошая подруга. Мы недавно принимали участие в Кубке Федерации вместе. Она сейчас играет изумительно. Конта выстрелила в последние полтора года. С нетерпением жду нашего матча», — цитирует Уотсон официальный сайт тура