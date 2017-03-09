Маррей: такой турнирной сетки, как в Индиан-Уэллсе, я ещё не видел

Британец Энди Маррей признался, что был поражён итогами жеребьёвки турнира в Индиан-Уэллсе. В одну часть сетки попали серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, австралиец Ник Кирьос и немец Александр Зверев.
«Турнирная сетка получилась замечательной. Я такого ещё не видел. Это одна из самых тяжёлых секций всех времён. Учитывая количество титулов на турнирах „Большого шлема“ у игроков в этой части сетки, и то, что там представлены молодые талантливые теннисисты, которые долгое время будут в топ-группе, турнир будет очень увлекательным. Уже на старте соревнований будут очень интересные матчи. В частности, сыграет такой опасный теннисист, как Вердаско. В этой части сетки всем будет нелегко. Конечно, в идеале хотелось бы в такую не попадать.
Люди хотят видеть противостояния Рафы и Роджера, и когда они оказываются в противоположных частях сетки, то требуется немало усилий, чтобы они встретились. Но сейчас они рядом и могут встретиться очень скоро. Уверен, что трибуны будут заполнены. Это здорово для тенниса.
Последние несколько лет были удачными для меня, как на корте, так и за его пределами. Я стал получать больше удовольствия от побед, чем после первого выигрыша Уимблдона. После этого мне потребовалось немало времени, чтобы вернуться на нужный путь. Тогда я перенёс операцию на спине и стал думать, если я всё это время играл ради победы на Уимблдоне, то что делать дальше? К счастью, я прошёл этот этап. Я играю в теннис для себя и своей семьи и хочу достигать большего», — цитирует Маррея официальный сайт тура.