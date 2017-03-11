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Конта: в Индиан-Уэллсе воздух сухой и мяч летит очень быстро

11 марта 2017, суббота. 14:43. Теннис
Британка Йоханна Конта, переигравшая во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе свою соотечественницу Хитер Уотсон со счётом 6:4, 6:4, оценила свою форму.

«Я думаю, что такие условия — серьёзный вызов для любого теннисиста. Воздух сухой, мяч летит очень быстро, а ветер порывистый и способен в мгновение изменить ситуацию. Но мне нравится играть на центральном корте, так что я хочу пробыть здесь как можно дольше.

Я не выходила на корт с матча Кубка Федерации три недели назад. С точки зрения времени это не так много, но для профессионального спорта три недели — серьёзный период. Были моменты, которые нуждаются в улучшении, поэтому я надеюсь, что буду играть всё лучше и лучше по ходу соревнований», — приводит слова Конты официальный сайт WТА.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Йоханна Конта Хитер Уотсон
Новости. Теннис
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