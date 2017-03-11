Гаврилова: в матче со Свитолиной преимущество на моей стороне

В третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе выступающей за Австралию Дарье Гавриловой предстоит сыграть с 10-й ракеткой мира — украинкой Элиной Свитолиной.
«Преимущество сейчас на моей стороне, так как я потратила на победу менее двух часов, а она провела на корте почти три. Она сыграла много матчей, не проигрывала на протяжении долгого времени. Уверена, она немного устала, но не только из-за сегодняшнего матча, но и потому, что перенасытилась теннисом.
Она точно будет цепко играть на важных очках, потому что, когда очень уверен в себе, ты не чувствуешь страха. Будет сложный матч, но ранее я уже обыгрывала её, а статистика наших личных встреч очень плотная. Это будет ещё один хороший матч, и, надеюсь, я смогу победить», — приводит слова Гавриловой пресс-служба Федерации тенниса Австралии.