Кербер: очень рада, что впервые за четыре года выиграла матч в Индиан-Уэллсе

Немка Анжелика Кербер оценила свою игру в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе, в котором она разгромила ещё одну представительницу Германии Андреа Петкович со счётом 6:2, 6:1.
«Победа далась мне не так легко, как может показаться, глядя на счёт. Мы с Андреа отлично знаем друг друга, а играть против подруги всегда тяжело. Но я была сосредоточена на своей игре и старалась не думать о том, кто находится на другой стороне корта. Я играла в свой теннис и рада, что преодолела стартовый барьер здесь.
Моей целью в этой поездке не было возвращение на первую строчку рейтинга. Я приехала, чтобы вновь почувствовать свою игру и выиграть как можно больше поединков. Последний раз я выигрывала матч в Индиан-Уэллсе в 2013 году, поэтому сейчас одержала важную победу, которая поможет мне обрести уверенность», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.