Свитолина: матч с Мугурусой? Сейчас я думаю только о концерте «Океана Эльзы»

Украинка Элина Свитолина, обыгравшая в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе австралийку Дарью Гаврилову со счётом 6:2, 6:1, оценила свою нынешнюю форму и призналась, что пока не думает о предстоящей встрече с испанкой Гарбинье Мугурусой.
«Стараюсь не думать о том, играю ли сейчас в свой лучший теннис. Я добилась многого из того, что хотела, и рада, что продолжаю двигаться вперёд.
Каждый матч — это отдельная история, и на данный момент у меня было пару отличных историй. Я стараюсь наслаждаться тем, что имею сейчас. После Майами я сделаю паузу и на встрече со своей командой буду обсуждать, что я сделала хорошо, а над чем ещё нужно работать. Это помогло мне в межсезонье, и я хочу продолжать учиться.
Мугуруса сегодня провела непростой матч. Я пока не думала о нашей предстоящей встрече. Сегодня я пойду на концерт. В Лос-Анджелесе выступит знаменитая украинская группа „Океан Эльзы“. Об этом только и думаю сегодня. Впереди выходной, так что об игре подумаю завтра», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.