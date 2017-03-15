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Плишкова: я видела, что Бачински не так часто выполняет удары с бэкхенда

15 марта 2017, среда. 11:23. Теннис
Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе над швейцаркой Тимей Бачински. Плишкова вела со счётом 5:1, когда её соперница приняла решение отказаться от продолжения борьбы из-за травмы запястья.

«Я очень рада выходу в четвертьфинал, но, конечно, мне не хотелось пройти дальше именно так. С первых геймов я видела, что Тимя не так часто выполняет удары с бэкхенда. Лишь несколько во втором гейме. Ей нелегко играть без бэкхенда, так что другого варианта не было.

Я осталась довольна своей игрой. Рада, что продолжаю прибавлять, хотя сегодня настоящей проверки не получилось», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Каролина Плишкова Тимя Бачински
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