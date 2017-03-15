Надаль: у Федерера есть талант делать так, что сложные вещи кажутся простыми

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе над своим соотечественником Фернандо Вердаско со счётом 6:3, 7:5 и поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером.
«У Федерера есть талант делать так, что сложные вещи кажутся простыми. Он способен очень рано принимать мяч. Ему удаётся выполнять виннеры с первых двух ударов. Также он очень быстро выходит к сетке. Если ты играешь коротко, то знаешь, что он выйдет вперёд, пробьёт навылет, выполнит отличный удар под форхенд или бэкхенд, и ты окажешься в трудном положении.
Сегодня я провёл хороший матч, не так ли? Я был агрессивен на подаче, отлично подавал, выполнял хорошие удары с форхенда и бэкхенда. Я очень рад. Думаю, сегодня я сыграл гораздо лучше, чем на старте турнира», — цитирует Надаля официальный сайт тура.