Уотсон: Шараповой нужно своим трудом заслужить право вернуться на турниры

Британка Хитер Уотсон оценила ситуацию с предоставлением «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Бывшая первая ракетка мира получила приглашения на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде, что вызвало недовольство ряда игроков.
«С точки зрения организаторов, присутствие Шараповой соберёт полные трибуны и поможет заработать. Но с моральной точки зрения, нужно своим трудом заслужить право вернуться на подобные турниры после дисквалификации. Ей же всё далось легко», — цитирует Уотсон The Telegraph.