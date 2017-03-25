Раонич: нахожусь не в лучшей форме, но надеюсь на прогресс

Канадец Милош Раонич оценил свою игру в матче второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Майами с сербом Виктором Троицки, которого он одолел со счётом 6:3, 7:5.
«Я очень рад, что смог сегодня выйти на корт, одержать победу и получить шанс сыграть здесь снова. Надеюсь, я смогу прогрессировать по ходу турнира.
Я всегда был человеком, получающим уверенность в себе через работу. Я сделал всё для подготовки к соревнованиям в Майами. Я не нахожусь сейчас в своей лучшей форме, но это не значит, что не смогу удачно выступить здесь, всё-таки турнир длинный», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.