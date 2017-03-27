Раонич: я вернусь, лишь когда буду готов на 100%

Канадец Милош Раонич прокомментировала своё решение сняться с турнира в Майами из-за повреждения задней мышцы бедра.
«Это связано с предыдущей травмой, которую я получил четыре недели назад, а может, немного больше, в Делрэй-Бич. Это та же задняя мышца бедра. После стартового матча её состояние заметно ухудшилось, а после вчерашней тренировки показалось, что я смогу сыграть сегодня, только если буду серьёзно рисковать своим здоровьем.
Теперь перспективы немного меняются. Раньше я намеревался вернуться на этих хардовых турнирах, когда почувствую готовность. Теперь же понимаю, что нужно возвращаться, лишь когда буду готов на 100%. Может, это случится через две недели, может, позже. Главное — вернуться лишь тогда, когда я буду находиться в лучшей форме», — цитирует Раонича официальный сайт тура.