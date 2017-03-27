Нисикори: я понимал, что в матче с Вердаско будет немало долгих розыгрышей

Японец Кей Нисикори поделился впечатлениями после победы в третьем круге турнира в Майами над испанцем Фернандо Вердаско со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1.
«Этот матч определённо был очень долгим. В третьем сете мне также было нелегко. Завтра у меня выходной, так что всё должно быть нормально.
Я знал, что матч будет сложным. Фернандо — сильный теннисист. У него прекрасная подача и отличные удары с отскока. Я понимал, что в матче будет немало долгих розыгрышей. Жаль, что оба сета, в которых я вёл с брейком, завершились на тай-брейках. Я допускал ошибки, когда вёл в счёте. Но в третьем сете я был очень сосредоточен. Несмотря на то, что первые два сета были очень тяжёлыми, в третьем я играл энергичнее. Думаю, у меня всё получилось. Я очень рад победе в таком поединке», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.