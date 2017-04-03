Веснина и Гаврилова сыграли в теннис на территории Чарльстонского колледжа
3 апреля 2017, понедельник. 02:54.
Теннис
Россиянка Елена Веснина
и представительница Австралии Дарья Гаврилова
сыграли в теннис на территории Чарльстонского колледжа, который является одним из старейших в США. Теннисистки на протяжении некоторого времени держали мяч на лету, не давая ему опуститься на импровизированный травяной корт.
Напомним, 3 апреля в Чарльстоне стартует турнир WTA с призовым фондом более $ 700 тысяч.
Видео можно посмотреть на официальной странице турнира в «Твиттере».