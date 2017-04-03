Конта снялась с турнира в Чарльстоне из-за травмы плеча

Британка Йоханна Конта, поднявшаяся на седьмое место в рейтинге WTA после победы на турнире в Майами, не выступит на турнире в Чарльстоне, который пройдёт на этой неделе. Вторая сеяная снялась из-за травмы правого плеча.
«Очень сожалею, что не смогу сыграть. Уже в Майами я играла с небольшой травмой плеча, которая только усилилась в ходе матчей», — объяснила свой отказ Конта.
В основной сетке место Конты заняла представляющая Австралию Дарья Гаврилова (9). С итальянкой Сарой Эррани вместо Гавриловой в первом круге сыграет американка Грэйс Мин (LL).