Гаврилова: Касаткина испугалась меня после победы надо мной на US Open — 2015

Представительница Австралии Дарья Гаврилова поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Чарльстоне.
«В последний раз мы играли на US Open 2015 года. Тогда я должна была встретиться с Марией Шараповой. Дарья испугалась меня, потому что после поражения я была очень зла. Однако сейчас мы отлично дружим и играем в паре. Вчера мы шутили о возможной встрече, так как обе не посмотрели сетку. Думаю, матч будет весёлым, потому что все наши тренировки получаются именно такими», — цитирует Гаврилову официальный сайт тура.