Кербер: рада, что справилась с проблемами и вышла в полуфинал в Монтеррее

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер, обыгравшая в четвертьфинале турнира в Монтеррее британку Хитер Уотсон со счётом 6:4, 6:4, оценила свою игру.
«Это был хороший матч, особенно в конце. Мы обе испытывали некоторые проблемы, но я рада, что справилась и вышла в полуфинал. Играть с Хитер всегда тяжело, особенно, учитывая, что она действующая чемпионка этого турнира, но я пыталась играть агрессивно, и это сработало.
Что касается полуфинала с Суарес-Наварро, то мы с Карлой провели множество матчей, многие из которых были упорными и напряжёнными. Я знаю, что должна сыграть очень хорошо, чтобы победить, но моя цель — получить удовольствие от игры в полуфинале и, конечно, постараться выйти в финал», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.