Петкович: сравнила бы Льва Толстого с Каролиной Возняцки

Немка, занимающая 75-е место в рейтинге WТА, сравнила писателей с теннисистами.«Многие люди сбегают от реальности с помощью алкоголя или наркотиков, я же предпочитаю книги. Эрнест Хэменгуэй не любит долгие розыгрыши и часто выходит к сетке. Он высокий и красивый, чем-то похож на Патрика Рафтера.Сол Беллоу похож на Александра Зверева. Он захватывающий игрок с сильным ударом, любящий большие предложения и философский подтекст. Лев Толстой похож на Каролину Возняцки. Он умеет всё и предпочитает играть на задней линии», — приводит слова Петкович Tennis Chanel.