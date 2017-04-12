Тарпищев: на матч с Бельгией выбрано оптимальное сочетание игроков

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выбор состава сборной России на матч плей-офф первой Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии, который пройдёт 22 и 23 апреля в Москве. В заявку вошли Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова.
«Я считаю, что на данный момент это оптимальное сочетание игроков. Приятно, что сразу трое из состава выиграли в последний месяц турниры. Я, честно говоря, не припомню такого случая, чтобы на игру собирались сразу трое игроков, которые только что выиграли турниры. Отмечу и присутствие в команде молодой Анны Блинковой. Для неё это будет хороший опыт.
Я считаю, что победы придают сил. Они сейчас на ходу, будут играть в отличном настроении. Так что не сомневаюсь, что это только добавляет уверенности игрокам. Думаю, нам следует отталкиваться только от себя, вне зависимости от того, кто будет играть против нас. Необходимо просто быть в форме в день игры и показать свой теннис», — приводит слова Тарпищева официальный сайт ФТР.