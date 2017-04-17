Джокович: надеюсь, в Монте-Карло сезон для меня начнётся заново

Серб Новак Джокович рассказал о своём настрое на турнир серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло. Во втором круге уроженец Белграда сыграет с французом Жилем Симоном
«Здорово находиться в месте, в котором я провожу больше всего времени, когда никуда не еду. Я называю Монте-Карло своим домом. Здесь находится мой тренировочный лагерь, так что я много времени провожу на этих кортах. Мне просто очень комфортно здесь. Я могу спать в своей постели. Друзья, семья, еда, которую люблю, и другие рутинные моменты — всё здесь. Это особенная неделя для меня, и такое ощущение у меня уже много лет.
С моим локтем всё в порядке. Я тренировался пару недель, сыграл в Кубке Дэвиса, пытался совершить переход на грунтовое покрытие, а это требует больших усилий от организма. Я был скептически настроен по поводу того, как локоть отреагирует на более тяжёлые мячи на грунте, но пока всё хорошо. Я уделил много внимания восстановлению, пропустив турнир в Майами, и сейчас готов к соревнованиям. Мой матч с Рамосом в Кубке Дэвиса прошёл отлично. С точки зрения подачи это была моя лучшая игра за последние шесть-семь месяцев. Надеюсь, так будет и дальше.
Я всегда старался не связывать уровень своей уверенности в себе с победами или поражениями. Но уверенность всё равно от этого зависит. Когда ты проводишь победную серию, то в важные моменты можешь решиться на некоторые удары, не ощущая большого давления. В противном случае ты стараешься больше думать и начинаешь сомневаться в себе. Конечно, первые четыре месяца года прошли не так, как мне хотелось бы, особенно если сравнивать с последними семью-восемью годами. Но я понимаю, что для спортсменов нормально проходить через взлёты и падения.
Я верю в себя, в свои способности и те усилия, которые прикладываю. Мне просто нужно верить, что весь этот процесс даст результаты, к которым я стремлюсь и на которые надеюсь. Все мои мысли связаны с этим настроем. Надеюсь, в Монте-Карло сезон для меня начнётся заново», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.