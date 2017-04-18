Хачанов в двух сетах обыграл Маю на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв француза Николя Маю со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Карен 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Николя 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Маю в Монте-Карло
Во втором круге Хачанов сразится с представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (13).